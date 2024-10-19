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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılık zirve yarışının içinde yer almak istiyor. Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde Fred ve Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İşte Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i... FB SPOR HABERLERİ:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 11:28 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 12:00
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta topladığı 16 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi ilk 11 konusunda sürpriz bir değişim olacak.

İŞTE MOURİNHO'NUN SAHAYA SÜRECEĞİ MUHTEMEL 11

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

LIVAKOVIC

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

OSAYI

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

DJIKU

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

OOSTERWOLDE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

KOSTIC

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

AMRABAT

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

FRED

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

SZYMANSKI

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

TADIC

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

İRFAN CAN

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

DZEKO

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho ilk 11'de değişime gidiyor! Samsunspor...

FENERBAHÇE'NİN BİR SONRAKİ MİLLİ ARAYA KADARKİ MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

24 Ekim Perşembe: Fenerbahçe-Manchester United
27 Ekim Pazar: Fenerbahçe-Bodrumspor
3 Kasım Pazar: Trabzonspor-Fenerbahçe
7 Kasım Perşembe: AZ Alkmaar-Fenerbahçe
10 Kasım Pazar: Fenerbahçe-Sivasspor

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