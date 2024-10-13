Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile Zlatan Ibrahimovic transferde karşı karşıya!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın talip olduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği o yıldız için Milan'dan Zlatan Ibrahimovic'in de devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Haberde; 'Jose Mourinho ile Zlatan, Lindelöf için rekabete girmeye hazır' ifadeleri yer aldı.
Jose Mourinho, sezon başında da Lindelöf'ü istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lindelöf'ü sarı-lacivertliler, devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.
2017'DE JOSE GETİRDİ
Jose Mourinho, Manchester United'ın başına geçtikten kısa bir süre sonra Victor Lindelöf'ü Benfica'dan transfer etmişti.
İngiliz ekibi bu transfer için Benfica'ya tam 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
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