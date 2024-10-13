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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile Zlatan Ibrahimovic transferde karşı karşıya!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın talip olduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği o yıldız için Milan'dan Zlatan Ibrahimovic'in de devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho o yıldız için Zlatan İbrahimovic ile karşı karşıya

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi sonrasında başta Sportif Direktör Mario Branco olmak üzere tüm yetkililer, hummalı bir çalışma içine girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho o yıldız için Zlatan İbrahimovic ile karşı karşıya

Hedefteki isim; Manchester United'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf... Ancak kırmızı-şeytanlarda menajer Erik ten Hag'ın gözünden düşen oyuncuyu Milan da gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho o yıldız için Zlatan İbrahimovic ile karşı karşıya

ZLATAN DA İSTİYOR

İngiliz basını, Milan'da danışmanlık görevini yürüten Zlatan İbrahimovic'in de vatandaşını istediğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho o yıldız için Zlatan İbrahimovic ile karşı karşıya

Haberde; 'Jose Mourinho ile Zlatan, Lindelöf için rekabete girmeye hazır' ifadeleri yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho o yıldız için Zlatan İbrahimovic ile karşı karşıya

Jose Mourinho, sezon başında da Lindelöf'ü istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lindelöf'ü sarı-lacivertliler, devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho o yıldız için Zlatan İbrahimovic ile karşı karşıya

2017'DE JOSE GETİRDİ

Jose Mourinho, Manchester United'ın başına geçtikten kısa bir süre sonra Victor Lindelöf'ü Benfica'dan transfer etmişti.

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