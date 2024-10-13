Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile Zlatan Ibrahimovic transferde karşı karşıya!

Haberde; 'Jose Mourinho ile Zlatan, Lindelöf için rekabete girmeye hazır' ifadeleri yer aldı.

Jose Mourinho, sezon başında da Lindelöf'ü istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lindelöf'ü sarı-lacivertliler, devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.