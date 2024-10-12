TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam
Son 2 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Sarı lacivertliler, adı transfer dedikodularına karışan Hollandalı yıldızının bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Avrupa kulüplerini peşinden koşturan Jayden Ossterwolde için karar verildi.
Oosterwolde için 12 milyon Euro'luk teklif alan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun ayrılmasına izin vermemişti.
Fenerbahçe, birçok kulübün radarında yer alan Ossterwolde'nin bonservis bedelini belirledi.
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Hollandalı yıldız satışından en az 20 milyon Euro bonservis geliri elde etmek istiyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm maçlarda görev alan Ossterwolde 13 karşılaşmada süre aldı.
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