  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Son 2 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Sarı lacivertliler, adı transfer dedikodularına karışan Hollandalı yıldızının bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 16:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Milli aradan ötürü çalışmalarını ülke takımlarına gitmeyen oyuncularıyla devam eden sarı lacivertlilerde transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Sarı lacivertlilerin Parma'dan 6 milyon Euro bedelle transfer ettiği Jayden Oosterwolde'nin geleceği merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Avrupa kulüplerini peşinden koşturan Jayden Ossterwolde için karar verildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Oosterwolde için 12 milyon Euro'luk teklif alan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun ayrılmasına izin vermemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! İşte o rakam

Fenerbahçe, birçok kulübün radarında yer alan Ossterwolde'nin bonservis bedelini belirledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! 16:08
A Milli Takım İzlanda'ya gitti! A Milli Takım İzlanda'ya gitti! 15:47
Mert Günok sahalara ne zaman dönecek? Mert Günok sahalara ne zaman dönecek? 15:30
Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı! Wanda Nara'dan Icardi'ye transfer baskısı! 15:09
G.Saray'ın 2 yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı G.Saray'ın 2 yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı 14:48
Zalewski'den transfer açıklaması! "G.Saray'a yaklaşmıştım" Zalewski'den transfer açıklaması! "G.Saray'a yaklaşmıştım" 14:40
Daha Eski
Fırtına'da Savic belirsizliği! Fırtına'da Savic belirsizliği! 13:20
İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması! İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması! 13:15
Poyraz Yıldırım'dan Güneş ve A Milli Takım açıklaması! Poyraz Yıldırım'dan Güneş ve A Milli Takım açıklaması! 12:57
Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Basketbol maçı detayları! Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Basketbol maçı detayları! 12:20
Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu" Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu" 12:08
Fenerbahçe - Galatasaray kadın futbol maçı detayları! Fenerbahçe - Galatasaray kadın futbol maçı detayları! 11:28