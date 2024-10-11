Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 15 maç daha oynarsa...
Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bedelle transfer olan Arda Güler, sarı lacivertlilerin kasasına yeniden dolduracak. Milli oyuncunun sözleşmesindeki madde gerçekleşirse Fenerbahçe'nin kasasına 2 milyon Euro daha girecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Arda Güler'in sözleşmesinde Fenerbahçe'yi sevindirecek madde ortaya çıktı.
Genç yıldızın Real Madrid formasını giymeye devam etmesi durumunda sarı lacivertlilerin kasası dolacak.
AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de 15 maça daha çıkması durumunda Fenerbahçe 2 milyon Euro kazanacak.
Genç yıldız Real Madrid formasıyla bu sezon 10 maçta görev alırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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