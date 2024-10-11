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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 15 maç daha oynarsa...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bedelle transfer olan Arda Güler, sarı lacivertlilerin kasasına yeniden dolduracak. Milli oyuncunun sözleşmesindeki madde gerçekleşirse Fenerbahçe'nin kasasına 2 milyon Euro daha girecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 16:04
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ENES CEVAHİRCİ
Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 15 maç daha oynarsa...

Fenerbahçe, 2023 yaz transfer döneminde Arda Güler'i Real Madrid'e 20 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 15 maç daha oynarsa...

Yıldız oyuncu bu sezon az süre aldığı gerekçesiyle yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir iddiaları gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 15 maç daha oynarsa...

Karadağ maçı öncesi basın toplantısında konuşan milli oyuncu, Carlo Ancelotti ile arasında bir problem olmadığını, Real Madrid'de işlerin yolunda gittiğini ifade etti.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 15 maç daha oynarsa...

Arda Güler'in sözleşmesinde Fenerbahçe'yi sevindirecek madde ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 15 maç daha oynarsa...

Genç yıldızın Real Madrid formasını giymeye devam etmesi durumunda sarı lacivertlilerin kasası dolacak.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 15 maç daha oynarsa...

AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de 15 maça daha çıkması durumunda Fenerbahçe 2 milyon Euro kazanacak.

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