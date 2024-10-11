Fenerbahçe'de Osayi-Samuel çıkmazı! Ya imza ya Ada | TRANSFER HABERLERİ
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel için hala bir karar verilemedi. Yıldız Nijeryalı, kız arkadaşı sebebiyle İstanbul'da kalmaya soğuk bakıyor ve kalacaksa maaşta ciddi bir iyileştirme istiyor. İmza atılmaması durumunda ise Premier Lig, oyuncunun en olası planı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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26 yaşındaki yıldızın peşinde olan İngiliz takımı ise Crystal Palace. Kız arkadaşı da oyuncunun İngiltere'ye gitmesinden yana.
Takvim'de yer alan habere göre sarı lacivertli yönetimin oyuncuyu ikna çabaları devam ederken Osayi'nin önünde üçüncü bir seçenek bulunmuyor.
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