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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel çıkmazı! Ya imza ya Ada | TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel için hala bir karar verilemedi. Yıldız Nijeryalı, kız arkadaşı sebebiyle İstanbul'da kalmaya soğuk bakıyor ve kalacaksa maaşta ciddi bir iyileştirme istiyor. İmza atılmaması durumunda ise Premier Lig, oyuncunun en olası planı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel çıkmazı! Ya imza ya Ada | TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için zaman daralıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için hala bir karar verilemedi.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel çıkmazı! Ya imza ya Ada | TRANSFER HABERLERİ

Nijeryalı yıldız, evlilik kararı almasının ardından kız arkadaşının İstanbul'da kalmak istememesinden kaynaklı baskı altında.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel çıkmazı! Ya imza ya Ada | TRANSFER HABERLERİ

Osayi, sarı lacivertli yönetimden ciddi bir maaş iyileştirmesi almaması durumunda Premier Lig ekibinin yolunu tutacak.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel çıkmazı! Ya imza ya Ada | TRANSFER HABERLERİ

26 yaşındaki yıldızın peşinde olan İngiliz takımı ise Crystal Palace. Kız arkadaşı da oyuncunun İngiltere'ye gitmesinden yana.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel çıkmazı! Ya imza ya Ada | TRANSFER HABERLERİ

Takvim'de yer alan habere göre sarı lacivertli yönetimin oyuncuyu ikna çabaları devam ederken Osayi'nin önünde üçüncü bir seçenek bulunmuyor.

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