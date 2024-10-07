TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de devre arası flaş ayrılık! Marsilya ya da Villareal...

Bu sebeplerden dolayı da İrfan'ın devre arasında ayrılabileceği belirtildi.

Fransa'dan ve İspanya'dan bazı takımların devre arasında İrfan Can için teklif yapacağı öğrenilirken, bu kulüplerin; Rennes, Marsilya ve Villarreal olduğu ileri sürüldü.