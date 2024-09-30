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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'nün durumu hakkında açıklama!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nun sakatlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Sarı-lacivertliler milli futbolcunun sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 18:31
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Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'nün durumu hakkında açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızda, Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün

@AcibademSaglik

Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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