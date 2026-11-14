25 yaşındaki Alman ön libero, Avrupa'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS kulüplerinin de radarında bulunuyor.

Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun daha yüksek kazanç elde etmek istediği ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.