Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte
Ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Emre Belözoğlu'nun 6 numara talebi doğrultusunda Alman orta sahayı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Yeni hedef Bundesliga'dan gündeme geldi.
Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Sarı-Lacivertlilerin, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Angelo Stiller'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü.
25 yaşındaki Alman ön libero, Avrupa'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS kulüplerinin de radarında bulunuyor.
Menajerlik şirketiyle yollarını ayıran Stiller'ın yeni bir kariyer planı üzerinde durduğu belirtildi.
Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun daha yüksek kazanç elde etmek istediği ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Bu nedenle gözler ocak ayına çevrildi.
Takvim'in haberine göre Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun oyun kurma özelliği bulunan bir 6 numara istemesi, Stiller ismini ön plana çıkardı.
Derin oyun kurucu rolünde görev yapan 1.83 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 45 milyon euro.
Almanya Milli Takımı'nda 9 kez forma giyen Stiller, 4 Nisan 2001 doğumlu.
DERİN OYUN KURUCU
Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Angelo Stiller, Stuttgart formasıyla gösterdiği performansla oyun kurma be becerisi ile ön planda.
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