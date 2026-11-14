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Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Emre Belözoğlu'nun 6 numara talebi doğrultusunda Alman orta sahayı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Trendyol Süper Lig'de Arca Çorum FK'yı mağlup ederek milli araya giren Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarına da başladı.

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Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Bu doğrultuda Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Yeni hedef Bundesliga'dan gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Sarı-Lacivertlilerin, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Angelo Stiller'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

25 yaşındaki Alman ön libero, Avrupa'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS kulüplerinin de radarında bulunuyor.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Menajerlik şirketiyle yollarını ayıran Stiller'ın yeni bir kariyer planı üzerinde durduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun daha yüksek kazanç elde etmek istediği ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Bu nedenle gözler ocak ayına çevrildi.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Takvim'in haberine göre Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun oyun kurma özelliği bulunan bir 6 numara istemesi, Stiller ismini ön plana çıkardı.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Derin oyun kurucu rolünde görev yapan 1.83 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 45 milyon euro.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

Almanya Milli Takımı'nda 9 kez forma giyen Stiller, 4 Nisan 2001 doğumlu.

Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha! Alman yıldız hedefte

DERİN OYUN KURUCU

Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Angelo Stiller, Stuttgart formasıyla gösterdiği performansla oyun kurma be becerisi ile ön planda.

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