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Anadolu Efes İstanbul'da kazandı! Temsilcimiz Virtus Bologna'yı mağlup etti

Temsilcimiz Anadolu Efes Euroleague 11. Hafta mücadelesinde ağırladığı Virtus Bologna'yı mağlup etti.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 22:28 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 23:04
Anadolu Efes İstanbul'da kazandı! Temsilcimiz Virtus Bologna'yı mağlup etti

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise 7. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 6 dakikası başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Son 4 dakikada Malcolm'un skorer oyunuyla farkı açan Anadolu Efes, ilk periyodu 28-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan lacivert-beyazlı takım, Fernando ve kenardan gelen oyuncuların sağladığı skor katkısıyla 17. dakikada farkı 17'ye kadar çıkardı: 52-35. Kalan bölümde dış atışlardan basketler bularak etkili olmaya çalışan Virtus Bologna karşısında iyi oyununu sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 60-43 üstün girdi.

Üçüncü periyodun başında Payne ile dış atışlardan üst üste 3 isabet bulan lacivert-beyazlı ekip, 24. dakikada 18 sayılık üstünlük yakaladı: 71-53. Oyundan düşen ve skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında çabuk toparlanarak üst üste basketler bulan Virtus Bologna, farkı 8'e kadar düşürdü. Lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 76-68 önde girdi.

Jordan Loyd'un yıldızlaştığı dördüncü ve son periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 basket kaydeden Anadolu Efes, sahadan 103-91 galip ayrıldı.

FERNANDO SAKATLANDI

Anadolu Efes'te Angolalı oyuncu Bruno Fernando, ilk yarının sonunda sakatlandı.

İkinci çeyreğin bitimine 22 saniye kala sakatlanan Fernando, oyuna devam edemedi.

Angolalı pivot, forma giydiği 13 dakika 40 saniyede 15 sayı ve 10 ribaunt üreterek double double yaptı.

Karşılaşmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle ve Malatya'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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