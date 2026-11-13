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Mısır, Malavi'yi 5 golle geçti! Son 2 gol Salah'tan geldi

Mısır, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 3. haftasında Malavi'yi evinde 5-0 mağlup etti. Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurdu. İşte maçın detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 01:34 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 01:49
Mısır, Malavi'yi 5 golle geçti! Son 2 gol Salah'tan geldi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 3. haftasında Mısır sahasında Malavi'yi 5-0 mağlup etti. Trabzonspor'un süper yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmaya damga vurdu. Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede Maher, Marmoush ve Hany'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan ev sahibinde son sözü bordo-mavili oyuncu söyledi. Salah, 84 ve 90+5. dakikalarda ağları sarsarak skoru belirledi.

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