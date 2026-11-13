Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı!

Euroleague'in 11. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fransa ekibi Asvel'i mağlup etti.
LDLC Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 28-25 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 52-43 üstünlükle girdi.
Beşiktaş, ikinci yarıya daha iyi başladı ve farkı 3. çeyrekte 3'e indirdi. Son çeyrekte geri dönüşü tamamlayarak deplasmanda 95-91 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş, 5. galibiyetini elde etti. Asvel ise 7. mağlubiyetini aldı.
ÇEYREK SONUÇLARI İLK ÇEYREK: Asvel 28-25 Beşiktaş 2. ÇEYREK: Asvel 52-43 Beşiktaş 3. ÇEYREK: Asvel 68-65 Beşiktaş MAÇ SONUCU: Asvel 91-95 Beşiktaş
İLK ÇEYREK: Asvel 28-25 Beşiktaş
2. ÇEYREK: Asvel 52-43 Beşiktaş
3. ÇEYREK: Asvel 68-65 Beşiktaş
MAÇ SONUCU: Asvel 91-95 Beşiktaş