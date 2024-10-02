Twente mesaisi

Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve şut çalışmasına geçen futbolcular, son bölümde taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Hakem İngiltere'den

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.