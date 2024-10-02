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Haberler Fenerbahçe

Twente mesaisi

Sarı-lacıvertlıler, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam TSİ 22.00'da Twente ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Twente mesaisi

Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve şut çalışmasına geçen futbolcular, son bölümde taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Hakem İngiltere'den

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

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