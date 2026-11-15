Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Galatasaray'ın daha önce de transfer gündemine gelen Bruno Fernandes ile ilgili oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli yıldızdan gelen son haber, sarı-kırmızılı camiayı bir hayli sevindirdi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 09:27
Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Galatasaray son olarak milli ara öncesinde sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Cimbom bu mücadeleden 4-3'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Sarı-kırmızılılar aldığı galibiyetin ardından ligde 28 puanla zirveye kuruldu.

Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Okan Buruk'un öğrencileri milli aranın ardından sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Cimbom'da bu karşılaşmanın hazırlıkları, milli takımlardan davet almayan futbolcularla tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Galatasaray'da hazırlıklar hız kesmeden devam ederken diğer yandan yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Cimbom'a bu anlamda oldukça sevindiren bir haber geldi.

Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Galatasaray, yaz döneminde isteyip alamadığı Bruno Fernandes için devre arasında harekete geçecek.

Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

İngiliz basını, 32 yaşındaki orta sahanın, Manchester United'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddettiğini yazdı.

Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Bu da artık Portekizli yıldızın ManU'dan ayrılacağına işaret ediyor.

Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…

Süreci takip eden Galatasaray teklif sunacak. Fernandes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

F.Bahçe'den golcü hamlesi!
G.Saray'da stoper operasyonu!
DİĞER
Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 8. Hafta
Yolsuzluktan tutuklu 7 belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı! Kim hangi suçtan yargılanıyor?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes... G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes... 09:26
Milliler Macaristan'ı farklı yendi! Milliler Macaristan'ı farklı yendi! 08:42
Spora aç mı gitmelisin, tok mu? Spora aç mı gitmelisin, tok mu? 01:39
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! 01:14
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! 01:14
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! 01:14
Daha Eski
"Önceliği futbol değildi!" "Önceliği futbol değildi!" 01:14
"Tek çiçekle bahar gelmiyor" "Tek çiçekle bahar gelmiyor" 01:14
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! 01:14
Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! 01:14
Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... 01:14
İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! 01:14