Galatasaray'a transferde dev müjde! Bruno Fernandes…
Galatasaray'ın daha önce de transfer gündemine gelen Bruno Fernandes ile ilgili oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli yıldızdan gelen son haber, sarı-kırmızılı camiayı bir hayli sevindirdi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 09:27
Okan Buruk'un öğrencileri milli aranın ardından sahasında Samsunspor'u konuk edecek.
Cimbom'da bu karşılaşmanın hazırlıkları, milli takımlardan davet almayan futbolcularla tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da hazırlıklar hız kesmeden devam ederken diğer yandan yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom'a bu anlamda oldukça sevindiren bir haber geldi.
Galatasaray, yaz döneminde isteyip alamadığı Bruno Fernandes için devre arasında harekete geçecek.
İngiliz basını, 32 yaşındaki orta sahanın, Manchester United'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddettiğini yazdı.
Bu da artık Portekizli yıldızın ManU'dan ayrılacağına işaret ediyor.
Süreci takip eden Galatasaray teklif sunacak. Fernandes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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