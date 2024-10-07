TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de devre arası flaş ayrılık! Marsilya ya da Villarreal...
Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile başarı peşindeyken Portekizli çalıştırıcının forma şansı vermediği oyuncular ile de yollarını ayırmak üzere. Bu isimlerden biri, devre arasında bir Avrupa ekibine transfer olmaya çok yakın. İşte aynı zamanda milli formayı da terleten o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 08:49
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Bu sebeplerden dolayı da İrfan'ın devre arasında ayrılabileceği belirtildi.
Fransa'dan ve İspanya'dan bazı takımların devre arasında İrfan Can için teklif yapacağı öğrenilirken, bu kulüplerin; Rennes, Marsilya ve Villarreal olduğu ileri sürüldü.
31 Ocak 2021'de 7 milyon euroya Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, gecen sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer rekoru kırmıştı.
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Mourinho önderliğinde 11 maçta sadece 416 dakika sahada kalabildi, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.
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