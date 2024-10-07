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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de devre arası flaş ayrılık! Marsilya ya da Villarreal...

Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile başarı peşindeyken Portekizli çalıştırıcının forma şansı vermediği oyuncular ile de yollarını ayırmak üzere. Bu isimlerden biri, devre arasında bir Avrupa ekibine transfer olmaya çok yakın. İşte aynı zamanda milli formayı da terleten o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 08:49
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de devre arası flaş ayrılık! Marsilya ya da Villarreal...

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci, henüz kulübüyle sözleşme yenilemedi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de devre arası flaş ayrılık! Marsilya ya da Villarreal...

Kulup yaz aylarında oyuncunun menajeriyle bir gorüşme gercekleştirdi ancak resmi bir adım atılmadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de devre arası flaş ayrılık! Marsilya ya da Villarreal...

Hem bu resmi adımın atılmaması hem de Jose Mourinho'nun İrfan'a yeterli sureyi vermemesi tecrübeli oyuncunun moralini bozmuş durumda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de devre arası flaş ayrılık! Marsilya ya da Villarreal...

Bu sebeplerden dolayı da İrfan'ın devre arasında ayrılabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de devre arası flaş ayrılık! Marsilya ya da Villarreal...

Fransa'dan ve İspanya'dan bazı takımların devre arasında İrfan Can için teklif yapacağı öğrenilirken, bu kulüplerin; Rennes, Marsilya ve Villarreal olduğu ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de devre arası flaş ayrılık! Marsilya ya da Villarreal...

31 Ocak 2021'de 7 milyon euroya Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, gecen sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer rekoru kırmıştı.

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