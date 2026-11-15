Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Diğer Milli Takımlar 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız'dan Macaristan'a farklı tarife!

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız'dan Macaristan'a farklı tarife!

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur 11. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 08:42
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız'dan Macaristan'a farklı tarife!

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur 11. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı 4-0 mağlup etti.

Of İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını milli takım, 20. dakikada Rıdvan Harman'ın golüyle 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı ekip, 51. dakikada penaltıdan Esad Muhammed Deniz, 64. dakikada Yiğit Kabaktaş ve 74. dakikada Edvin Piroth'un kendi kalesine attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta ise Kuzey Makedonya, San Marino'yu 1-0 yendi.

Bu sonuçların ardından grupta 2'de 2 yapan Türkiye ve Kuzey Makedonya, son müsabakalar öncesi 2. tura yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, 11. Grup'taki son maçında 17 Kasım Salı günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Türkiye maçı öncesi Mbappe'den flaş paylaşım!
G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes...
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Yolsuzluktan tutuklu 7 belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı! Kim hangi suçtan yargılanıyor?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da stoper operasyonu!
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes... G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes... 09:26
Milliler Macaristan'ı farklı yendi! Milliler Macaristan'ı farklı yendi! 08:42
Spora aç mı gitmelisin, tok mu? Spora aç mı gitmelisin, tok mu? 01:39
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! 01:14
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! 01:14
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! 01:14
Daha Eski
"Önceliği futbol değildi!" "Önceliği futbol değildi!" 01:14
"Tek çiçekle bahar gelmiyor" "Tek çiçekle bahar gelmiyor" 01:14
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! 01:14
Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! 01:14
Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... 01:14
İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! 01:14