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Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eski futbolcusunu ara transferde kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da transfer hareketliliği de başladı.

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Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

Geçen sezon olduğu gibi hareketli bir ara dönem geçirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar birbirinden önemli takviyeler yapmak istiyor.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

Bu takviyeler arasında daha önce parçalı formayı terleten isimler de yer alıyor.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

Listenin ilk sırasında bir orta saha transferi bulunurken, üst sıralarda geçen sezonun devre arasında Napoli'den kiralanan Noa Lang da yer alıyor.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

İtalyan basınına göre Lang ile Napoli yollarını ayıracak.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

KONTENJANDA YER AÇACAK

Lazio mücadelesi sonrasında taraftarlara atışan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bunu sosyal medyadan da sürdürerek gemileri yaktı.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

Ara transfer döneminde Napoli'den kesin olarak ayrılması beklenen Noa Lang'ın bu durumunu fırsata çevirmek isteyen yönetim, yeniden kiralama teklifinde bulunacak.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

İtalyan ekibi normal şartlarda oyuncusunu satmak istiyordu ancak yaşanan bu gelişmelerden sonra kiralamaya da açık.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

Yönetim yabancı kontenjanında yer açtıktan sonra Noa Lang'ı yarım sezon kiralamaya çalışacak.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

15 MİLYON EURO

Geçen sezon Napoli, Noa Lang'ı Galatasaray'a kiralarken zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da koymuştu. Bu bedel yaklaşık 30 milyon euro idi.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

İtalyan ekibi aradan geçen bir senede bu bedeli 15 milyon euro'ya kadar çekmeye hazır.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

Artık oyuncu ile ipler koptuğu için İtalyan ekibi ne pahasına olursa olsun satmak istiyor.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

G.SARAY VE GENOA ÖN PLANA ÇIKTI

İtalyan basını Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın en kısa sürede takımdan ayrılacağını iddia ediyor.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

Bu iddianın temelinde ise hem Napoli'nin hem de Lang'ın ayrılığı istemesi bulunuyor.

Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip

Noa Lang'ın en ciddi talipleri olarak ise Galatasaray ile bir başka Serie A ekibi Genoa bulunuyor.

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