Galatasaray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak! İtalyan ekibi transferde rakip
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eski futbolcusunu ara transferde kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Listenin ilk sırasında bir orta saha transferi bulunurken, üst sıralarda geçen sezonun devre arasında Napoli'den kiralanan Noa Lang da yer alıyor.
İtalyan basınına göre Lang ile Napoli yollarını ayıracak.
KONTENJANDA YER AÇACAK
Lazio mücadelesi sonrasında taraftarlara atışan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bunu sosyal medyadan da sürdürerek gemileri yaktı.
Ara transfer döneminde Napoli'den kesin olarak ayrılması beklenen Noa Lang'ın bu durumunu fırsata çevirmek isteyen yönetim, yeniden kiralama teklifinde bulunacak.
İtalyan ekibi normal şartlarda oyuncusunu satmak istiyordu ancak yaşanan bu gelişmelerden sonra kiralamaya da açık.
Yönetim yabancı kontenjanında yer açtıktan sonra Noa Lang'ı yarım sezon kiralamaya çalışacak.
15 MİLYON EURO
Geçen sezon Napoli, Noa Lang'ı Galatasaray'a kiralarken zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da koymuştu. Bu bedel yaklaşık 30 milyon euro idi.
İtalyan ekibi aradan geçen bir senede bu bedeli 15 milyon euro'ya kadar çekmeye hazır.
Artık oyuncu ile ipler koptuğu için İtalyan ekibi ne pahasına olursa olsun satmak istiyor.
G.SARAY VE GENOA ÖN PLANA ÇIKTI
İtalyan basını Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın en kısa sürede takımdan ayrılacağını iddia ediyor.
Bu iddianın temelinde ise hem Napoli'nin hem de Lang'ın ayrılığı istemesi bulunuyor.
Noa Lang'ın en ciddi talipleri olarak ise Galatasaray ile bir başka Serie A ekibi Genoa bulunuyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.