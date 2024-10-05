FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan müthiş istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Hollanda ekibiyle birlikte oynanan maçla Avrupa Ligi'ndeki 60. maçına çıkan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun istatistikleri dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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37 MAÇI KAZANDI
61 yaşındaki teknik adam, bu 60 maçın 37'sinden zaferle ayrılmayı başardı, perşembe günkü mücadeleyle birlikte 10'uncu kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Jose, bu karşılaşmaların ise sadece 13'ünü kaybetti.
Bu arenadaki ilk yenilgisini 3 Ekim 2002'de Porto'nun başındayken Pol. Warszaw karşısında alan Mourinho, son mağlubiyetini de 9 Kasım 2023'te Roma'yla yaşadı.
Mou, bu kupada 3 final oynayıp, 2 kez de kupayı müzesine götürdü.
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