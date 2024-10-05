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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan müthiş istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Hollanda ekibiyle birlikte oynanan maçla Avrupa Ligi'ndeki 60. maçına çıkan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun istatistikleri dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan müthiş istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına Twente karşısında çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan müthiş istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Zaman zaman Dominik Livakovic'in devleştiği mücadelede birçok net fırsattan da yararlanamayan sarı-lacivertliler, Hollanda deplasmanından beraberlikle döndü ve puanını 4'e çıkardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan müthiş istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Sarı-kanaryanın Portekizli teknik adamı Jose Mourinho da Twente maçıyla birlikte Avrupa Ligi ve eski adıyla UEFA Kupası olan organizasyonda toplamda 60'ıncı karşılaşmasına çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan müthiş istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

37 MAÇI KAZANDI

61 yaşındaki teknik adam, bu 60 maçın 37'sinden zaferle ayrılmayı başardı, perşembe günkü mücadeleyle birlikte 10'uncu kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan müthiş istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Jose, bu karşılaşmaların ise sadece 13'ünü kaybetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan müthiş istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Bu arenadaki ilk yenilgisini 3 Ekim 2002'de Porto'nun başındayken Pol. Warszaw karşısında alan Mourinho, son mağlubiyetini de 9 Kasım 2023'te Roma'yla yaşadı.

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