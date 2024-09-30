TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu
Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi-Samuel ile henüz kontrat yenilememişti. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Nijerya basınından transfer görüşmelerine dair flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 16:02 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 16:05
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da sezon sonunda kontratı bitecek olan futbolculara çevrilmiş durumda.
Sarı lacivertlilerde sözleşmesi sona erecek isimlerden biri ise 26 yaşındaki sağ bek Bright Osayi-Samuel.
Yönetim, başarılı oyuncuyla henüz nikah tazelememişti.
Osayi-Samuel'in kontrat konusuna dair Nijerya basınından önemli iddialar geldi.
İşte ayrıntılar...
Newsninja'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemek için yoğun çaba gösteriyor.
Sarı lacivertlilerin, Nijeryalı futbolcuyla olan transfer görüşmelerini yeniden başlattığı ve ocak ayına kadar bu işi tamamlamak istediği belirtildi.
Ancak Osayi-Samuel'in yüksek maaş talebi nedeniyle görüşmelerin ağır ilerlediği kaydedildi.
GEÇEN SEZON DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ!
Bright Osayi-Samuel özellikle geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans sergilemişti.
Yıldız oyuncu geçen sezon toplam 39 maça çıkmış ve 4 gol, 6 asistle oynamıştı.
Osayi-Samuel bu sezon ise hem sakatlığı hem de teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihi sebebiyle süre bulmakta zorlanmıştı.
DİĞER