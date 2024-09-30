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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi-Samuel ile henüz kontrat yenilememişti. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Nijerya basınından transfer görüşmelerine dair flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 16:02 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 16:05
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

Sarı lacivertliler bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

Kanarya böylelikle lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirmiş oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

Öte yandan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da sezon sonunda kontratı bitecek olan futbolculara çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

Sarı lacivertlilerde sözleşmesi sona erecek isimlerden biri ise 26 yaşındaki sağ bek Bright Osayi-Samuel.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

Yönetim, başarılı oyuncuyla henüz nikah tazelememişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

Osayi-Samuel'in kontrat konusuna dair Nijerya basınından önemli iddialar geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

Newsninja'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemek için yoğun çaba gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

Sarı lacivertlilerin, Nijeryalı futbolcuyla olan transfer görüşmelerini yeniden başlattığı ve ocak ayına kadar bu işi tamamlamak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

Ancak Osayi-Samuel'in yüksek maaş talebi nedeniyle görüşmelerin ağır ilerlediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! Nijerya basını duyurdu

GEÇEN SEZON DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ!

Bright Osayi-Samuel özellikle geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans sergilemişti.

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