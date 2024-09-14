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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko 81 - 76 Olimpia Milano (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko, 2024 - 2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Girit Turnuvası'nda Olimpia Milano ile karşılaştı. Heraklion Arena’da oynanan müsabakayı sarı lacivertli ekip 81 - 76 kazandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 20:26
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Fenerbahçe Beko 81 - 76 Olimpia Milano (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko, 2024 - 2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Girit Turnuvası ilk maçında Olimpia Milano ile karşılaştı. Heraklion Arena'da oynanan müsabakayı sarı lacivertli ekip 81 - 76 kazandı. İşte maçın detayları...

Skor dağılımı: Baldwin 14, Hayes-Davis 12, Wilbekin 10, Hall 9, Biberovic 9, Colson 7, Birch 6, Guduric 5, Sertaç 4, Melli 3, Pierre 2.

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 20 - 18 Olimpia Milano

2. Periyot: Fenerbahçe Beko 43 - 42 Olimpia Milano

3. Periyot: Fenerbahçe Beko 60 - 62 Olimpia Milano

4. Periyot: Fenerbahçe Beko 81 - 76 Olimpia Milano

Fenerbahçe Beko, finalde Olympiakos - Virtus Bologna eşleşmesinin galibiyle yarın saat 20.30'da karşılaşacak.

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