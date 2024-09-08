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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! Gidiyor mu?

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezonda teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor, geleceğiyle ilgili şaşırtan bir karar verdi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 13:17
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! Gidiyor mu?

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! Gidiyor mu?

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! Gidiyor mu?

Fenerbahçe'de son olarak Emre Mor'a Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! Gidiyor mu?

Takvim'in haberine göre, Suudi Arabistan takımı Al-Kholood Emre Mor'a yıllık 3.5 milyon Euro kazanabileceği bir teklif yaptı ancak Mor, teklifi kabul etmeyerek Fenerbahçe yönetimini de şaşırttı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! Gidiyor mu?

Ayrıca Emre Mor'a Süper Lig'den 2 takımın daha teklif yaptığı ancak 27 yaşındaki oyuncunun bu teklifleri de geri çevirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! Gidiyor mu?

AYRILMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almayan Emre Mor kendisine yapılan cazip teklifleri geri çevirdi.

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