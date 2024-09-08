TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! Gidiyor mu?
Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezonda teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor, geleceğiyle ilgili şaşırtan bir karar verdi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Takvim'in haberine göre, Suudi Arabistan takımı Al-Kholood Emre Mor'a yıllık 3.5 milyon Euro kazanabileceği bir teklif yaptı ancak Mor, teklifi kabul etmeyerek Fenerbahçe yönetimini de şaşırttı.
Ayrıca Emre Mor'a Süper Lig'den 2 takımın daha teklif yaptığı ancak 27 yaşındaki oyuncunun bu teklifleri de geri çevirdiği öğrenildi.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almayan Emre Mor kendisine yapılan cazip teklifleri geri çevirdi.
Emre Mor'un Fenerbahçe'den ayrılmak istememesi üzerine yönetimin elini kolu bağlandı.
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