Gol makinesi

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, 2024-25 sezonuna oynadığı 8 resmi maçta attığı 8 golle müthiş bir giriş yaptı. 38 yaşında olsa bile mücadelesi, temposu ve hırsıyla gençlere taş çıkaran deneyimli golcü, sarı lacivertli takıma hayat vermeye devam ediyor. Ligde 4 haftada 4 kez ağları sarsan Dzeko, Avrupa'da da 4 maçta 4 gol kaydetti. Kariyerinde Manchester City, Inter, Roma ve Wolfsburg'ta da golleriyle fark yaratan Bosna Hersekli futbolcu, Fenerbahçe tarihine de adını yazdırdı.

BÜYÜK BAŞARILAR Edin Dzeko kariyeri boyunca 792 maçta 256 gol attı, 147 asist yaptı. Dzeko; Premier Lig, Bundesliga ve Serie A gibi Avrupa'nın 3 büyük liginde 50 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Wolfsburg ve Manchester City ile lig şampiyonlukları kazanan tecrübeli yıldız, İtalya'da Roma ve Bundesliga'da Wolfsburg'la gol krallıkları yaşadı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi UEFA'nın 3 farklı turnuvasında da gol atan Dzeko, 2016-17'de Avrupa Ligi'nde gol kralı olmayı başarmıştı.

YİNE İYİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye gelen Edin Dzeko, sarı lacivertli kulübün tarihine geçmesini bildi. Bolic, Van Hooijdonk, Alex ve Valencia gibi yabancı yıldızlardan sonra 20 gol ve üstüne çıkmayı başaran Dzeko, bu sezon Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'ya hat-trick yaparak dikkatleri topladı. 38 yaşındaki oyuncu geçen sezon olduğu gibi bu sezona da çok iyi başladı. Geçen sezon ilk 4 haftada 3 gol, 1 asist yapan Dzeko, bu sezon 4 haftada 4 gol ve 2 asisti buldu.

HAALAND'DAN ÖNCE DZEKO

Haaland, Manchester City'de Dzeko'nun en iyi sezon başlangıcı rakamlarını yakaladı. OPTA'ya göre Haaland, Premier Lig'de 2024-25 sezonunun ilk 3 maçının ikisinde hattrick yaparak gol sayısını 6'ya çıkardı. Premier Lig'in ilk 3 haftasında 6 gol atan bir başka oyuncu ise 2011- 12'de, yine Manchester City forması giyen Edin Dzeko olmuştu.

BALİÇ VE BOLİÇ'TEN SONRA

Dzeko, F.Bahçe tarihinde forma giyen diğer Bosna'lı yıldızlar Elvir Baliç ve Elvir Boliç gibi başarılı bir grafik yakaladı. 1995-2000 arası F.Bahçe'de oynayan Boliç, 173 maçta 76 gol atıp 33 asist yapmış ve 1 lig şampiyonluğu kazanmıştı. Elvir Baliç de 1998-99 ve 2000-01 sezonlarında F.Bahçe'de 65 maçta 26 gol atıp 21 asist yapmış ve 1 lig şampiyonluğu yaşamıştı.