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3 İtalyan’a ret

Fenerbahçe, Rodrigo Becao için gelen teklifleri reddetti. Sky İtalia'nın haberine göre; Fiorentina, Torino ve Atalanta, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı. Ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifleri kabul etmedi. En iyi teklifi ise 1.5 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro da satın alma opsiyonuyla Atalanta yapmıştı. Atalanta fiyat artıracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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3 İtalyan’a ret
Fenerbahçe, Rodrigo Becao için gelen teklifleri reddetti. Sky İtalia'nın haberine göre; Fiorentina, Torino ve Atalanta, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı. Ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifleri kabul etmedi. En iyi teklifi ise 1.5 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro da satın alma opsiyonuyla Atalanta yapmıştı. Atalanta fiyat artıracak.
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