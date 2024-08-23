TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

F.BAHÇE COMAN VE GORETZKA'YI İSTİYOR! aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın Bild'in den derlediği habere göre; Sarı-lacivertli kurmaylar Bavyera devinin yıldızları Kingsley Coman ve Leon Goretzka ile görüştü.

Fransız kanatın takımda kalmak istediği ve F.Bahçe'nin onun için bir seçenek olmadığı aktarıldı.