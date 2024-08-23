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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya'dan flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Bayern Münih'in o 2 yıldızı için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 15:05
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek sarı-lacivertliler, ligde ise 2 maçta 4 puan topladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Transferde şu ana dek yaklaşık 47.5 milyon Euro harcayan Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Bu doğrultuda Alman basını, F.Bahçe'nin Bayern Münih'te forma giyen 2 yıldızla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

F.BAHÇE COMAN VE GORETZKA'YI İSTİYOR!

aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın Bild'in den derlediği habere göre; Sarı-lacivertli kurmaylar Bavyera devinin yıldızları Kingsley Coman ve Leon Goretzka ile görüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Fransız kanatın takımda kalmak istediği ve F.Bahçe'nin onun için bir seçenek olmadığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Alman orta saha konusunda ise pazarlıkların ve görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Goretzka konusunda F.Bahçe'nin transfer döneminin son anına kadar devrede olacağı haberin detaylarında yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Kingsley Coman geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te 27 maça çıkarken 5 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 1.737 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Goretzka ise aynı süreçte 42 maça çıkarken 6 gol - 11 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 106 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

KINGSLEY COMAN KİMDİR?

Kingsley Coman, 13 Haziran 1996'da Fransa'nın Paris kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2013'te A takıma yükseldi ve 2014'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Juventus'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

2015 yazında Bayern Münih'e 7 milyon Euro'ya kiralandıktan sonra 2017'te ise 21 milyon Euro'ya bonservisi alındı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Alman ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 50 milyon Euro...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

LEON GORETZKA KİMDİR?

Leon Goretzka, 6 Şubat 1995'te Almanya'nın Bochum kentinde dünyaya geldi. Futbola Bochum altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Tüm alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2012 yazında A takıma yükseldi ve 2013'te ise 3.25 milyon Euro'ya Schalke'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

2018'de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Bayern Münih'e bedelsiz olarak imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!

Bavyera ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...

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