TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Bayern Münih kuşatması!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya'dan flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Bayern Münih'in o 2 yıldızı için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Bu doğrultuda Alman basını, F.Bahçe'nin Bayern Münih'te forma giyen 2 yıldızla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...
F.BAHÇE COMAN VE GORETZKA'YI İSTİYOR!
aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın Bild'in den derlediği habere göre; Sarı-lacivertli kurmaylar Bavyera devinin yıldızları Kingsley Coman ve Leon Goretzka ile görüştü.
Fransız kanatın takımda kalmak istediği ve F.Bahçe'nin onun için bir seçenek olmadığı aktarıldı.
Alman orta saha konusunda ise pazarlıkların ve görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü.
Goretzka konusunda F.Bahçe'nin transfer döneminin son anına kadar devrede olacağı haberin detaylarında yer aldı.
Kingsley Coman geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te 27 maça çıkarken 5 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 1.737 dakika sahada kaldı.
Goretzka ise aynı süreçte 42 maça çıkarken 6 gol - 11 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 106 dakika süre aldı.
KINGSLEY COMAN KİMDİR?
Kingsley Coman, 13 Haziran 1996'da Fransa'nın Paris kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başladı.
Tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2013'te A takıma yükseldi ve 2014'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Juventus'a transfer oldu.
2015 yazında Bayern Münih'e 7 milyon Euro'ya kiralandıktan sonra 2017'te ise 21 milyon Euro'ya bonservisi alındı.
Alman ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 50 milyon Euro...
LEON GORETZKA KİMDİR?
Leon Goretzka, 6 Şubat 1995'te Almanya'nın Bochum kentinde dünyaya geldi. Futbola Bochum altyapısında başladı.
Tüm alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2012 yazında A takıma yükseldi ve 2013'te ise 3.25 milyon Euro'ya Schalke'nin yolunu tuttu.
2018'de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Bayern Münih'e bedelsiz olarak imza attı.
Bavyera ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...
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