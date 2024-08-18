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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ansu Fati sürprizi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak gündemine flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Barça'nın yıldızı Ansu Fati için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ansu Fati sürprizi!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanya'da Sport gazetesi, sarı lacivertli takımın Barcelona'dan Ansu Fati'yi 1 yıllığına kiralamak istediğini öne sürdü.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ansu Fati sürprizi!

Sol açıkta oynayan 21 yaşındaki futbolcunun Jose Mourinho tarafından istendiği savunuldu. Genç futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile görüştüğü, Barcelona'nın da oyuncunun kiralık gitmesine sıcak baktığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ansu Fati sürprizi!

Fenerbahçe'nin yanısıra Sevilla'nın da Ansu Fati'yi kadrosunda görmek istediği dile getirildi. Ansu Fati geçen sezon da İngiltere'nin Brighton takımında kiralık forma giymişti. Ansu Fati, Brighton'da 27 maçta 4 gol atıp, 1 asist yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ansu Fati sürprizi!

GARCİA PİMİENTA FAKTÖRÜ

Ansu Fati konusunda en ciddi adayların Fenerbahçe ile Sevilla olduğu öne sürüldü. Sevilla'nın teknik direktörü Garcia Pimienta'nın daha önce Barcelona altyapısında görev yapmasından dolayı Fati'yi çok istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ansu Fati sürprizi!

Fati'nin de La Masia'dan Pimienta'yı tanıdığı dile getirildi. Ancak Marsilya ve Wolverhampton'ın da 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

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