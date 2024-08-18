TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ansu Fati sürprizi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak gündemine flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Barça'nın yıldızı Ansu Fati için düğmeye bastı. İşte detaylar...
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GARCİA PİMİENTA FAKTÖRÜ
Ansu Fati konusunda en ciddi adayların Fenerbahçe ile Sevilla olduğu öne sürüldü. Sevilla'nın teknik direktörü Garcia Pimienta'nın daha önce Barcelona altyapısında görev yapmasından dolayı Fati'yi çok istediği aktarıldı.
Fati'nin de La Masia'dan Pimienta'yı tanıdığı dile getirildi. Ancak Marsilya ve Wolverhampton'ın da 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
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