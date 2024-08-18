TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ansu Fati sürprizi!

GARCİA PİMİENTA FAKTÖRÜ Ansu Fati konusunda en ciddi adayların Fenerbahçe ile Sevilla olduğu öne sürüldü. Sevilla'nın teknik direktörü Garcia Pimienta'nın daha önce Barcelona altyapısında görev yapmasından dolayı Fati'yi çok istediği aktarıldı.