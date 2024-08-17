Fenerbahçe'den tarihi başarı! Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (İFFHS), 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. En iyi 20 takım arasına giren tek Türk takımı Fenerbahçe oldu. İşte detaylar...
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İŞTE SON 1 YILDA EN İYİ 20 TAKIM
1. Real Madrid 371
2. Manchester City 369
3. Bayer Leverkusen 355
4. Atalanta 316
5. Borussia Dortmund 261
6. Atletico Madrid 258
6. Bayern Münih 258
8. Barcelona 256
9. Arsenal 248
10. Inter 247
11. PSG 246
12. Roma 244
13. Liverpool 240
14. Sporting Lisbon 226
15. Union Saint 225
16. Milan 224
17. Olympiakos 223,5
18. Fenerbahçe 219
19. Fiorentina 212,5
20. Club Brugge 212,25
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