Haberler Fenerbahçe

Fred'in kabusu

Fenerbahçe'de orta sahanın bel kemiği olan Fred, Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında sakatlandı. Bu nedenle de Lille ile oynanan 3. ön eleme turundaki karşılaşmalarda forma giyemedi. Brezilyalı oyuncunun yokluğu ise Fenerbahçe'ye pahalıya patladı. İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Sarı Kanarya, Kadıköy'deki mücadelede de rakibiyle 1-1 berabere kalarak elendi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Fred'siz çıktığı Avrupa maçlarında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ludogorets'e 2-0, Nordsjaelland'a da 6-1 yenildi. Ligde ise sambacının sakatlığı dolayısıyla oynamadığı 11 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 8 galibiyet alındı. Ancak bu 8 galibiyetin 5'i tek farklı skorlarla geldi. Fred olmadan Fenerbahçe, çok zorlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fred'in kabusu
Fenerbahçe'de orta sahanın bel kemiği olan Fred, Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında sakatlandı. Bu nedenle de Lille ile oynanan 3. ön eleme turundaki karşılaşmalarda forma giyemedi. Brezilyalı oyuncunun yokluğu ise Fenerbahçe'ye pahalıya patladı. İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Sarı Kanarya, Kadıköy'deki mücadelede de rakibiyle 1-1 berabere kalarak elendi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Fred'siz çıktığı Avrupa maçlarında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ludogorets'e 2-0, Nordsjaelland'a da 6-1 yenildi. Ligde ise sambacının sakatlığı dolayısıyla oynamadığı 11 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 8 galibiyet alındı. Ancak bu 8 galibiyetin 5'i tek farklı skorlarla geldi. Fred olmadan Fenerbahçe, çok zorlanıyor.
Ferdi'nin yerine 3 aday birden!
İngilizlerden Zaha kararı! 17 milyon Euro...
DİĞER
Bir dönemin efsane modeli Naomi Campbell Bodrum'da...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ölüme meydan okudu! Arap basını manşetlere taşıdı
Mourinho'nun göz bebeği geliyor!
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın rakibi Lugano Kartal'ın rakibi Lugano 01:18
Shaqiri bombası Shaqiri bombası 01:16
Başakşehir rahat geçti Başakşehir rahat geçti 01:14
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! 00:41
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:34
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:32
Daha Eski
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:16
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:12
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:07
İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! 00:07
İşte güncel UEFA ülke puanımız! İşte güncel UEFA ülke puanımız! 00:07
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri 00:07