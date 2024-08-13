Fenerbahçe 1-1 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları değerlendirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, oyunun sık sık durmasına karşın topun hakimiyetini elde etti.

İlk yarıya oranla pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 82. dakikada Bright Osayi-Samuel'in etkili şutunda direği geçemedi.

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmanın ilk 15 dakikalık bölümünde iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci devrede rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı neticesinde 118. dakikada kalesinde golü gördü ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MOURINHO'NUN KARİYERİNDE BİR İLK!

Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez Avrupa Kupaları eleme aşamasında kaybetti. Fenerbahçe'nin ise Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı.

FERDİ SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Adana Demirspor müsabakasının son anlarında oyundan çıkan Ferdi'nin, arka adale gerilmesi yaşadığı açıklandı.

Maç öncesinde kendisini deneyen Ferdi'nin devam eden ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi. Fenerbahçe, Lille karşısında sakatlık nedeniyle 1 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, sakatlık nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

PENALTI VAR'DAN GELDİ

Lille'in 115. dakikada kazandığı penatı vuruşu VAR kararıyla geldi.

Müsabakanın 114. dakikasında gelişen Lille atağında ceza sahası dışından çekilen şutta meşin yuvarlak Oosterwolde'nin eline çarptı. Maçın hakemi oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu izlemeye gitti.

Pozisyonu inceleyen hakem, 116. dakikada penaltı kararı verdi ve 118. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Lille beraberliği yakaladı.

5 MAÇTA DA GOL BULDU

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.

Şu anada dek Avrupa'da 4, ligde de 1 olmak üzere 5 müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçların tamamında gol attı.

Fenerbahçe, Lugano'ya 2 maçta 6, Lille'e 2 maçta 2, Adana Demirspor'a da 1 gol atmayı bildi.

MOURİNHO ÇİFT SANTRAFORA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, takımının golü bulamaması üzerine çift santrafor formasyonuna geçti.

Maçın 63. dakikasında 2 değişiklik birden yapan tecrübeli çalıştırıcı, sarı kartı bulunan Mert Müldür'ün yerine Bright Osayi Samuel'i oyuna aldı.

Mourinho, ikinci değişikliğini ise orta sahadan Mert Hakan'ı çıkararak Youssef En-Nesyri'yi oyuna dahil ederek yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu değişikliklerin ardından santraforlar Dzeko ve En-Nesyri ile oyuna devam etti.

SEYİRCİLER İÇİN UYARI ANONSU YAPILDI

Maçın hakemi Jose Maria Sanchez, seyircilere uyarı anonsu yaptırdı.

Müsabakanın 56. dakikasında Lille kalesinin arkasındaki tribünden kaleci Chevalier'ye yabancı madde isabet etti.

Yapılan tedavinin ardından oyun 60. dakikada yeniden başlarken Sanchez, dördüncü hakemden anons yapılmasını istedi.

MONTELLA MÜSABAKAYI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Montella, müsabakayı yardımcılarıyla izledi.