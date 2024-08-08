FENERBAHÇE TRANSFER: Jose Mourinho'nun aklı İlkay Gündoğan'da!
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transferde hareketlilik başladı. Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası gözler bir süredir gündemde olan İlkay Gündoğan'a çevrildi. Mourinho bu transferde ısrarcı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Barcelona'da yayın yapan El Nacional, Jose Mourinho'nun 33 yaşındaki yıldızı çok istediğini yazdı
Haberde, sarı-lacivertli kulübün dev transfer için harekete geçtiği ve Barcelona'ya 20 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu kaydedildi.
İspanyol ekibinin, finansal fair play nedeniyle İlkay'ı elden çıkarabileceği de belirtildi.
İlkay'ın Barcelona ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
33 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
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