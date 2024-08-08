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FENERBAHÇE TRANSFER: Jose Mourinho'nun aklı İlkay Gündoğan'da!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transferde hareketlilik başladı. Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası gözler bir süredir gündemde olan İlkay Gündoğan'a çevrildi. Mourinho bu transferde ısrarcı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER: Jose Mourinho'nun aklı İlkay Gündoğan'da!

Orta sahayı çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, G.Saray'la da adı anılan İlkay Gündoğan'a iyice kancayı taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER: Jose Mourinho'nun aklı İlkay Gündoğan'da!

Barcelona'da yayın yapan El Nacional, Jose Mourinho'nun 33 yaşındaki yıldızı çok istediğini yazdı

FENERBAHÇE TRANSFER: Jose Mourinho'nun aklı İlkay Gündoğan'da!

Haberde, sarı-lacivertli kulübün dev transfer için harekete geçtiği ve Barcelona'ya 20 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Jose Mourinho'nun aklı İlkay Gündoğan'da!

İspanyol ekibinin, finansal fair play nedeniyle İlkay'ı elden çıkarabileceği de belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Jose Mourinho'nun aklı İlkay Gündoğan'da!

İlkay'ın Barcelona ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER: Jose Mourinho'nun aklı İlkay Gündoğan'da!

33 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

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