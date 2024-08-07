TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! İlle de o yıldızı Fenerbahçe'ye alacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da son olarak teknik direktör Jose Mourinho'nun o yıldız için oldukça ısrarlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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FİYAT ARTTIRILACAK
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Burnley, Berge için 25 milyon euroda diretiyor.
Yönetim ise fiyatı aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Bu transferi 10 gün içinde sonuçlandırmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, 15 milyon euronun üzerine de çıkabileceği konuşuluyor.
Geçen sezon Sheffield United'dan 13.9 milyon euroya transfer edilen Berge, Burnley'de 40 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
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