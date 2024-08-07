TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! İlle de o yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Sambacının yokluğunda acile eylem planını devreye sokan ve fırsat transferinden ziyade kaliteli bir oyuncu almak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde ilk hedef; Sander Berge...

Jose Mourinho'nun bu transferde ısrarcı olmasından dolayı önceliğini Norveçliye veren Fenerbahçe Yönetimi, Burnley'ye yaptığı teklifi 15 milyon euroya yükseltti.