Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! İlle de o yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da son olarak teknik direktör Jose Mourinho'nun o yıldız için oldukça ısrarlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! İlle de o yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Fred'in sakatlığı Fenerbahçe'nin transfer planlarını bir anlamda değiştirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! İlle de o yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Sambacının yokluğunda acile eylem planını devreye sokan ve fırsat transferinden ziyade kaliteli bir oyuncu almak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde ilk hedef; Sander Berge...

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! İlle de o yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Jose Mourinho'nun bu transferde ısrarcı olmasından dolayı önceliğini Norveçliye veren Fenerbahçe Yönetimi, Burnley'ye yaptığı teklifi 15 milyon euroya yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! İlle de o yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

FİYAT ARTTIRILACAK

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Burnley, Berge için 25 milyon euroda diretiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! İlle de o yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Yönetim ise fiyatı aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kafasına koydu! İlle de o yıldızı Fenerbahçe'ye alacak

Bu transferi 10 gün içinde sonuçlandırmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, 15 milyon euronun üzerine de çıkabileceği konuşuluyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sanchez için çılgın teklif! Sanchez için çılgın teklif! 01:02
PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a çok yakın! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a çok yakın! 00:51
Mourinho: Onu özlüyorum! Mourinho: Onu özlüyorum! 00:36
F.Bahçe Fransa'da kaybetti! F.Bahçe Fransa'da kaybetti! 00:36
F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan! F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan! 00:36
Fırtına yıldız ismin kulübü ile anlaştı! Fırtına yıldız ismin kulübü ile anlaştı! 00:35
Daha Eski
Galatasaray'a transferde Real Madrid rakip oldu! Galatasaray'a transferde Real Madrid rakip oldu! 00:35
Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık gönderildi Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık gönderildi 00:35
Beşiktaş'a Gedson şoku! Beşiktaş'a Gedson şoku! 00:35
Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık... Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık... 00:35
Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! 00:35
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay çalımı! 00:35