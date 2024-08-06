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Fenerbahçe Fransa'da avantaj peşinde! İşte Lille maçı muhtemel 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk engelini atlatan Fenerbahçe, 3. Tur ilk maçında Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. İşte sarı-lacivertli temsilcimizin muhtemel ilk 11'i... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe Fransa'da avantaj peşinde! İşte Lille maçı muhtemel 11'i

LIVAKOVIC

Fenerbahçe Fransa'da avantaj peşinde! İşte Lille maçı muhtemel 11'i

MERT

Fenerbahçe Fransa'da avantaj peşinde! İşte Lille maçı muhtemel 11'i

ÇAĞLAR

Fenerbahçe Fransa'da avantaj peşinde! İşte Lille maçı muhtemel 11'i

DJIKU

Fenerbahçe Fransa'da avantaj peşinde! İşte Lille maçı muhtemel 11'i

OOSTERWOLDE

Fenerbahçe Fransa'da avantaj peşinde! İşte Lille maçı muhtemel 11'i

İSMAİL

Fenerbahçe Fransa'da avantaj peşinde! İşte Lille maçı muhtemel 11'i

SZYMANSKI

Fenerbahçe Fransa'da avantaj peşinde! İşte Lille maçı muhtemel 11'i

OSAYI

Fenerbahçe Fransa'da avantaj peşinde! İşte Lille maçı muhtemel 11'i

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