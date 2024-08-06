Fenerbahçe Fransa'da avantaj peşinde! İşte Lille maçı muhtemel 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk engelini atlatan Fenerbahçe, 3. Tur ilk maçında Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. İşte sarı-lacivertli temsilcimizin muhtemel ilk 11'i... FB SPOR HABERLERİ
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