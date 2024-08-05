Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i

1985-1986 sezonunda Bordeaux takımıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynayan Fenerbahçe ilk maçı 3-2 kazanırken, sahasında golsüz beraberlikle tur atladı. Sarı-lacivertliler, 1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşti ve bu turda rakibine iki maçta da mağlup oldu. 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Fenerbahçe, Lyon ile aynı grupta yer aldı.