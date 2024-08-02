TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha arayışları hız kazandı. Fred'in sakatlığı Krunic'in performansından sonra Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden 8 numara takviyesi istedi. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli kurmaylar, soluğu Brezilya'da aldı. Kanarya o isme resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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27 yaşındaki Sambacı'nın, kulübü Flamengo ile 2027'ye kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
Güncel verilere göre Gerson'a 14 milyon Euro market değeri biçiliyor.
86 GOLE KATKI YAPTI
Daha önce Marsilya, Roma, Fiorentina ve Fluminense takımlarının başarısı için de ter döken Gerson Silva, sol ayağını etkin bir şekilde kullanıyor.
1.84 boyundaki futbolcu profesyonel kariyerinde şu ana kadar 384 maça çıkarken, 38 gol attı ve 48 de asist üretti.
Son sezonunda takımı Flamengo'da 32 maça oynayan Gerson, 2 gol, 6 asist kaydederek takımına katkı sundu.
Lider özellikleriyle bilinen ve takımında kaptanlık da yapan futbolcu, mücadeleci yapısıyla da tanınıyor.
Fenerbahçe'nin listesindeki Gerson Luis, Brezilya Milli Takımı ile 5 maça çıktı. Ancak skor üretemedi.
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