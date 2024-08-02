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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha arayışları hız kazandı. Fred'in sakatlığı Krunic'in performansından sonra Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden 8 numara takviyesi istedi. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli kurmaylar, soluğu Brezilya'da aldı. Kanarya o isme resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak

Fred'in sakatlığı nedeniyle orta sahaya hamle yapacak olan Kanarya, rotayı Brezilya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak

HEDEF ISIM GERSON

Takvim'in haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 8 numara bölgesi için harekete geçen Fenerbahçe'nin, kariyerine Brezilya ekibi Flamengo'da devam eden Gerson Luis'i listesine eklediği ve yakın zamanda oyuncu için resmi girişimlerde bulunmayı planladığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak

27 yaşındaki Sambacı'nın, kulübü Flamengo ile 2027'ye kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak

Güncel verilere göre Gerson'a 14 milyon Euro market değeri biçiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak

86 GOLE KATKI YAPTI

Daha önce Marsilya, Roma, Fiorentina ve Fluminense takımlarının başarısı için de ter döken Gerson Silva, sol ayağını etkin bir şekilde kullanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak

1.84 boyundaki futbolcu profesyonel kariyerinde şu ana kadar 384 maça çıkarken, 38 gol attı ve 48 de asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak

Son sezonunda takımı Flamengo'da 32 maça oynayan Gerson, 2 gol, 6 asist kaydederek takımına katkı sundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak

Lider özellikleriyle bilinen ve takımında kaptanlık da yapan futbolcu, mücadeleci yapısıyla da tanınıyor.

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