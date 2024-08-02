TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! Resmi teklif yapılacak

Fred'in sakatlığı nedeniyle orta sahaya hamle yapacak olan Kanarya, rotayı Brezilya'ya çevirdi.

HEDEF ISIM GERSON Takvim'in haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 8 numara bölgesi için harekete geçen Fenerbahçe'nin, kariyerine Brezilya ekibi Flamengo'da devam eden Gerson Luis'i listesine eklediği ve yakın zamanda oyuncu için resmi girişimlerde bulunmayı planladığı ortaya çıktı.