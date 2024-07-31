Haberler Fenerbahçe Şansımız yüzde 50

Şansımız yüzde 50

Sarı lacivertlilerin başarılı stoperi Alexander Djiku, Lille eşleşmesine vurgu yapıp, “Lille’yi çok iyi biliyorum. Defalarca rakip olarak oynadım. Hoca değişikliğine gittiler. Şu anda daha farklı oynuyorlar. Zor ve iyi bir maç olacak. Şans olarak yüzde 50-50 olarak görüyorum. İyi bir maç olacak. Lille de iyi bir takım. Biz de büyük camiayız. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Şansımız yüzde 50
Sarı lacivertlilerin başarılı stoperi Alexander Djiku, Lille eşleşmesine vurgu yapıp, "Lille'yi çok iyi biliyorum. Defalarca rakip olarak oynadım. Hoca değişikliğine gittiler. Şu anda daha farklı oynuyorlar. Zor ve iyi bir maç olacak. Şans olarak yüzde 50-50 olarak görüyorum. İyi bir maç olacak. Lille de iyi bir takım. Biz de büyük camiayız. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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