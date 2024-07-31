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Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...

Fenerbahçe'de transfere yönelik çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Lugano galibiyetinin ardından gözler ort asaha takviyesine çevrildi. İşte Mourinho'nun ilk sıraya yazdığı o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 10:38
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Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rövanş maçında Lugano'yu konuk etti. Saı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...

Diğer yandan transfer çalışmalarına da aralıksız devam eden Fenerbahçe'de orta saha mevkisi için arayışlar sürüyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...

Yeni sezonda geniş bir kadroyla mücadele etmek ve şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip, rotasını Avusturya'ya kırdı.

Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekibi Salzburg forması giyen Maurits Kjaergaard için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...

21 yaşındaki genç futbolcu için kulübüyle görüşmeler başlayan Kanarya, uygun bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...

Kjaergaard, merkez orta saha mevkisinin yanı sıra on numara ve orta sahanın sağ bölgesinde görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...

Danimarkalı genç oyuncu, 21 yaşında 4 kupa sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...

1.92 boyundaki Maurits Kjaergaard'ın kulubüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar sürüyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...

Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Kjaergaard, 9 kez fileleri havalandırırken, 1.588 dakika sahada kaldı.Maurits Kjaergaard'ın piyasa değeri 13 milyon euro.

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