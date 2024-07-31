Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rövanş maçında Lugano'yu konuk etti. Saı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Diğer yandan transfer çalışmalarına da aralıksız devam eden Fenerbahçe'de orta saha mevkisi için arayışlar sürüyor.