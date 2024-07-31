Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...
Fenerbahçe'de transfere yönelik çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Lugano galibiyetinin ardından gözler ort asaha takviyesine çevrildi. İşte Mourinho'nun ilk sıraya yazdığı o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekibi Salzburg forması giyen Maurits Kjaergaard için girişimlere başladı.
21 yaşındaki genç futbolcu için kulübüyle görüşmeler başlayan Kanarya, uygun bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmek istediği öğrenildi.
Kjaergaard, merkez orta saha mevkisinin yanı sıra on numara ve orta sahanın sağ bölgesinde görev yapabiliyor.
Danimarkalı genç oyuncu, 21 yaşında 4 kupa sevinci yaşadı.
1.92 boyundaki Maurits Kjaergaard'ın kulubüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar sürüyor.
Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Kjaergaard, 9 kez fileleri havalandırırken, 1.588 dakika sahada kaldı.Maurits Kjaergaard'ın piyasa değeri 13 milyon euro.
Maurits Kjaergaard'ın piyasa değeri 13 milyon euro.
Sol ayağını kullanan Kjaergaard, 5 Temmuz 2019'da Salzburg'a transfer olmuştu.
DİĞER