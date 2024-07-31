Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! O ismin sözleşmesi feshedilecek...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! O ismin sözleşmesi feshedilecek...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan daha sonrasında ise kiralık gittiği takımda da etkili bir performans gösteremeyen yıldız isim için Jose Mourinho kararını verdi. Portekizli hocanın kadroda düşünmediği isme talip çıkmazsa sözleşmesi feshedilecek. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:06
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! O ismin sözleşmesi feshedilecek...

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu başında Cagliari'den 4.68 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Joao Pedro, Sarı-Lacivertlilerde beklentilerin altında kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! O ismin sözleşmesi feshedilecek...

Öte yandan Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon başında Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Joao Pedro için Brezilya ekibi bu opsiyonu kullanmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! O ismin sözleşmesi feshedilecek...

Geçen sezon Gremio'ya kiralanan ancak burada istenilen performansı gösteremeyen sambacı, Fenerbahçe'ye geri döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! O ismin sözleşmesi feshedilecek...

Jose Mourinho, Brezilyalı futbolcuyu takımda düşünmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! O ismin sözleşmesi feshedilecek...

Tecrübeli oyuncuyu isteyen kulüp de yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! O ismin sözleşmesi feshedilecek...

Yönetim, son ana kadar bekleyecek, aksi halde sözleşmesi feshedilecek.

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