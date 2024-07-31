FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! O ismin sözleşmesi feshedilecek...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan daha sonrasında ise kiralık gittiği takımda da etkili bir performans gösteremeyen yıldız isim için Jose Mourinho kararını verdi. Portekizli hocanın kadroda düşünmediği isme talip çıkmazsa sözleşmesi feshedilecek. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:06
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Jose Mourinho, Brezilyalı futbolcuyu takımda düşünmüyor.
Tecrübeli oyuncuyu isteyen kulüp de yok.
Yönetim, son ana kadar bekleyecek, aksi halde sözleşmesi feshedilecek.
Pedro'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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