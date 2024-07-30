Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması! Çift forvet oynatacak mı?

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması! Çift forvet oynatacak mı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3. turda Fransız ekibi Lille ile eşleşti. Mücadele sonrası ise sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 22:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması! Çift forvet oynatacak mı?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Aslında bu dönemde her şey önemli. Mükemmel senaryo, bütün oyuncuların ilk günden bizimle olması olurdu. Bu şartlar altında çalışmak zor. Oyuncuların hepsi farklı durumda oluyor. Benim yapabileceğim tek şey, onları tebrik etmek. Ferdi, sadece 5-6 idman yaptı ama 80 dakika oynadı. Maçın zor olacağını biliyordum, dün hayatta kalmalıyız demiştim. Rakibimiz iyi bir takım bize zorluk yaşattılar. Sakin kaldık. 1-1'den sonra her şey bizim elimizdeydi, zorluk yaşamadık. Turu geçtik ve hayatta kalmayı başardık."

ÇİFT FORVET OYNATACAK MI?

"Dün basın toplantısında söyledim, ben dar ama çekişmeli bir kadro istiyorum. Eğer kupalar için savaşmak istiyorsak takımın üst düzey olması lazım. Elimizde pek çok çözüm olmalı. Bir oyuncunun her maç oynaması imkansız. Şu anda da elimde 3 tane üst düzey forvet oyuncusu var. Güçlü oyuncular. Elimde olan forvetlerden daha mutlu olamazdım. Çift forvet oynamamız da mümkün olabilir. Vaktimiz olduğunda da bunu da deneyeceğiz."

LILLE EŞLEŞMESİ

"Hiçbir şey çalışmadık. Tabii ki onları geçen yıldan tanıyorum. Tek odağımız Lugano'ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Şu andan itibaren Lille'i konuşabiliriz. Yarın havuz başında güneş altında biraz vakit geçirdikten sonra Lille için çalışmaya başlayacağız."

Fred'den kötü haber! Mourinho son durumunu açıkladı
Türk Telekom
DİĞER
Fahriye Evcen’den Bodrum’da evinin bahçesinden pozlar! İşte Fahriye Evcen’in ses getiren o paylaşımları!
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı! Hedef Hizbullah komutanı Fuad Şükr mü? Saldırı öncesi ABD detayı
F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha!
F.Bahçe kazanarak turladı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred'den kötü haber! Mourinho son durumunu açıkladı Fred'den kötü haber! Mourinho son durumunu açıkladı 22:42
Djiku: Lille'yi çok iyi biliyorum Djiku: Lille'yi çok iyi biliyorum 22:38
Lille - F.Bahçe maçı ne zaman? Lille - F.Bahçe maçı ne zaman? 22:37
Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması! Çift forvet oynatacak mı? Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması! Çift forvet oynatacak mı? 22:20
F.Bahçe tur atladı UEFA puanı değişti! F.Bahçe tur atladı UEFA puanı değişti! 22:04
F.Bahçe kazanarak turladı! F.Bahçe kazanarak turladı! 21:58
Daha Eski
Emin Bayram Westerlo'da! İşte bonservis bedeli Emin Bayram Westerlo'da! İşte bonservis bedeli 21:51
G.Saray'da Beşiktaş mesaisi! G.Saray'da Beşiktaş mesaisi! 21:41
Bodrum FK hazırlık maçında galip! Bodrum FK hazırlık maçında galip! 21:03
Trabzonspor'da Ruzomberok maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Ruzomberok maçı hazırlıkları 20:56
F.Bahçe'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 20:35
Mourinho iç sahada ilk resmi maçında! Mourinho iç sahada ilk resmi maçında! 20:17