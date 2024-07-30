Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Lugano'yu 2-1 mağlup edeerek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı lacivertlilerin Devler Ligi'nde tur atlamasıyla birlikte UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 22:05 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 22:30
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Avrupa kupalarına kalmayı garantileyen sarı lacivertliler 3. ön eleme turunda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında puanı değişti.
Fenerbahçe'nin bir üst tura yükselmesiyle birlikte Türkiye'nin puanı merak ediliyor. İşte güncel ülke puanı sıralaması...
1- İNGİLTERE: 89.160
2- İTALYA: 79.106
3- İSPANYA: 73.989
4- ALMANYA: 71.660
5- FRANSA: 57.736
6- HOLLANDA: 54.150
7- PORTEKİZ: 48.816
8- BELÇİKA: 42.700
9- TÜRKİYE: 34.400
10- ÇEKYA: 34.350
11- İSRAİL: 28.750
12- NORVEÇ: 28.750
13- AVUSTURYA: 28.200
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