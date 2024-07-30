Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Lugano'yu 2-1 mağlup edeerek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı lacivertlilerin Devler Ligi'nde tur atlamasıyla birlikte UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 22:05 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 22:30
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Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

4-3 biten ilk maçında rövanşında sarı lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Sarı lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydetti.

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Avrupa kupalarına kalmayı garantileyen sarı lacivertliler 3. ön eleme turunda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında puanı değişti.

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe'nin bir üst tura yükselmesiyle birlikte Türkiye'nin puanı merak ediliyor. İşte güncel ülke puanı sıralaması...

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

1- İNGİLTERE: 89.160

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

2- İTALYA: 79.106

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

3- İSPANYA: 73.989

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 71.660

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

5- FRANSA: 57.736

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

6- HOLLANDA: 54.150

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

7- PORTEKİZ: 48.816

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

8- BELÇİKA: 42.700

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

9- TÜRKİYE: 34.400

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

10- ÇEKYA: 34.350

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

11- İSRAİL: 28.750

Fenerbahçe tur atladı UEFA puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

12- NORVEÇ: 28.750

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