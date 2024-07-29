Haberler Fenerbahçe Luan Peres’e iki teklif var

Luan Peres’e iki teklif var

Geldiği günden bu yana bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Luan Peres'le vedalaşılıyor. Oyuncunun menajeri, Brezilya'dan Gremio ile Fluminense'nin tecrübeli stoperi istediğini yönetime iletti. Peres, bu iki kulüpten biriyle anlaşma sağlaması halinde bonservisi verilecek. Peres, 2022'de Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle alınmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Luan Peres’e iki teklif var
Geldiği günden bu yana bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Luan Peres'le vedalaşılıyor. Oyuncunun menajeri, Brezilya'dan Gremio ile Fluminense'nin tecrübeli stoperi istediğini yönetime iletti. Peres, bu iki kulüpten biriyle anlaşma sağlaması halinde bonservisi verilecek. Peres, 2022'de Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle alınmıştı.
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