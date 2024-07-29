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Luan Peres’e iki teklif var
Geldiği günden bu yana bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Luan Peres'le vedalaşılıyor. Oyuncunun menajeri, Brezilya'dan Gremio ile Fluminense'nin tecrübeli stoperi istediğini yönetime iletti. Peres, bu iki kulüpten biriyle anlaşma sağlaması halinde bonservisi verilecek. Peres, 2022'de Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle alınmıştı.
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