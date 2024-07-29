Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu
Fenerbahçe'de kanat transferiyle ilgili sevindiren bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin, Corinthians'ın yıldız futbolcusu Wesley Teixeira'yı resmen açıklamaya hazırlandığı belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Nicola, Fenerbahçeli yöneticilerin, Corinthians ile pazarlık yaptığını ve yakın zamanda bu transferin açıklanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.
Ayrıca Güney Amerika'dan gelen son haberlere göre; Kanarya, sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen futbolcuyu da transfere ikna etti.
GELECEK VADEDEN YILDIZ
Ülkesinde gelecek vadeden ve büyük patlama yapacağı konuşulan Wesley Teixeira'ya 10 milyon Euro değer biçiliyor.
1.80 boyundaki genç yıldızın, kulübü Corinthians ile de 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 96 mücadeleye çıkan ve Jose Mourinho'nun da transferine onay verdiği Wesley, 10 gol attı ve 6 da gol pası verdi.
Futbolcu, yüksek top tekniği, oyun görüşü ve süratiyle de dikkati çekiyor.
DİŞLİ BİR RAKİP: WEST HAM
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Wesley Teixiera için bir iddia ortaya attı.
Söz konusu iddiaya göre; İngiliz ekibi West Ham United, Wesley için Corinthians'a 18 milyon Euro artı 3 milyon Euro da bonus içeren bir teklif sundu. Görüşmelerin devam ettiği de hatırlatıldı.
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