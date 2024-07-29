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Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

Fenerbahçe'de kanat transferiyle ilgili sevindiren bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin, Corinthians'ın yıldız futbolcusu Wesley Teixeira'yı resmen açıklamaya hazırlandığı belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

Teknik heyetin raporu doğrultusunda alternatifli bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda görüşmeler yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

Takvim'de yer alan habere göre, kanat takviyesi planlayan Kanarya'nın Wesley'de karar kıldığı belirlendi.

Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

TRANSFERİ ARTIK ÇOK YAKIN

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Corinthians'ta forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun Sarı-Lacivertli ekibe transferinin çok yakın olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

Nicola, Fenerbahçeli yöneticilerin, Corinthians ile pazarlık yaptığını ve yakın zamanda bu transferin açıklanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

Ayrıca Güney Amerika'dan gelen son haberlere göre; Kanarya, sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen futbolcuyu da transfere ikna etti.

Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

GELECEK VADEDEN YILDIZ

Ülkesinde gelecek vadeden ve büyük patlama yapacağı konuşulan Wesley Teixeira'ya 10 milyon Euro değer biçiliyor.

Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

1.80 boyundaki genç yıldızın, kulübü Corinthians ile de 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 96 mücadeleye çıkan ve Jose Mourinho'nun da transferine onay verdiği Wesley, 10 gol attı ve 6 da gol pası verdi.

Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

Futbolcu, yüksek top tekniği, oyun görüşü ve süratiyle de dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

DİŞLİ BİR RAKİP: WEST HAM

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Wesley Teixiera için bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'ye Wesley'de sevindiren haber! Brezilyalı gazeteci duyurdu

Söz konusu iddiaya göre; İngiliz ekibi West Ham United, Wesley için Corinthians'a 18 milyon Euro artı 3 milyon Euro da bonus içeren bir teklif sundu. Görüşmelerin devam ettiği de hatırlatıldı.

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