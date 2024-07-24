TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev teklif! Fenerbahçe'nin kararı...
Yaptığı transferlerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'ye flaş teklifler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye İngiliz kulübü teklif yaptı. İşte transferde verilen son karar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun rakamın daha da yükseltilmesi için İngiliz yetkililerle sürekli temas halinde olduğu belirtildi.
NAPOLI GERİ ÇEKİLDİ
Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu özellikle geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettirmeyi başardı.
Jose Mourinho'nun da gözüne girmeyi başaran Hollandalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
F.Bahçeli futbolcunun bir başka talibi olan Napoli ise yaptığı 18 milyon Euro'luk teklifte henüz bir güncelleme yapmadı.
İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro'luk beklentisi sonrası geri adım attığı öğrenildi.
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