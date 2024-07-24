Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev teklif! Fenerbahçe'nin kararı...

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev teklif! Fenerbahçe'nin kararı...

Yaptığı transferlerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'ye flaş teklifler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye İngiliz kulübü teklif yaptı. İşte transferde verilen son karar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev teklif! Fenerbahçe'nin kararı...

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi son olarak İtalyan ekibi Napoli ve Fulham kadrosuna katmak istiyordu.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev teklif! Fenerbahçe'nin kararı...

İngiliz ekibi Fulham, 23 yaşındaki oyuncu için daha önce yaptığı 18 milyon Euro'luk teklifi 22 milyon Euro'ya yükseltti ve Fenerbahçe'nin kararını vermesi için beklemeye geçti.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev teklif! Fenerbahçe'nin kararı...

Takvim'in haberine göre sarı-lacivetlilerin ise bu transfer için belirlediği rakam 30 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev teklif! Fenerbahçe'nin kararı...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun rakamın daha da yükseltilmesi için İngiliz yetkililerle sürekli temas halinde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev teklif! Fenerbahçe'nin kararı...

NAPOLI GERİ ÇEKİLDİ

Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu özellikle geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettirmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye dev teklif! Fenerbahçe'nin kararı...

Jose Mourinho'nun da gözüne girmeyi başaran Hollandalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoş geldin Hoş geldin 07:08
Kalite - tecrübe Kalite - tecrübe 07:07
Dzeko coştu! F.Bahçe tur kapısını araladı Dzeko coştu! F.Bahçe tur kapısını araladı 01:08
Mourinho'dan zemin isyanı! Mourinho'dan zemin isyanı! 01:08
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:08
Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! Fırtına Pedro Malheiro transferi resmen açıkladı! 01:07
Daha Eski
G.Saray'dan Trippier bombası G.Saray'dan Trippier bombası 01:07
Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... 01:07
Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi 01:07
Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı... Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı... 01:07
MHK başkanı belli oldu MHK başkanı belli oldu 01:07
Özbek'ten olimpiyat sözleri! Özbek'ten olimpiyat sözleri! 01:07