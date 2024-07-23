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FENERBHAÇE HABERLERİ: Miha Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı...

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun kadroda düşünmediği yıldız isim için Süper Lig'de birçok takım devreye girdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 10:52
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FENERBHAÇE HABERLERİ: Miha Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı...

Fenerbahçe'de yeni sezonda düşünülmeyen Miha Zajc'a Süper Lig'den birçok takım talip oldu.

FENERBHAÇE HABERLERİ: Miha Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı...

YURT DIŞINDAN TEKLİF BEKLİYOR

Yönetim, gelen teklifleri değerlendirmekten yana ancak Sloven oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için yurt dışından teklif bekliyor.

FENERBHAÇE HABERLERİ: Miha Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı...

20 GOL ATTI

Fenerbahçe'de altı sezonu geride bırakan Miha Zajc, toplamda sarı-lacivertli formayı 123 kez terletti.

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