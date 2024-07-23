FENERBHAÇE HABERLERİ: Miha Zajc için sıraya girdiler! Oyuncunun kararı...
Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun kadroda düşünmediği yıldız isim için Süper Lig'de birçok takım devreye girdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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YURT DIŞINDAN TEKLİF BEKLİYOR
20 GOL ATTI
Slovenyalı orta saha bu müsabakalarda rakip ağları 20 kez sarsarken, 6 kez arkadaşlarına serviste bulundu.
Zajc'ın güncel piyasa değeri 2.3 milyon Euro.
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