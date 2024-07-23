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FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan Mourinho'ya övgü dolu sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı elde etti. Maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Dzeko karşılaşmanın ardından Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinha'ya övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 23:54
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan Mourinho'ya övgü dolu sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantaj sahibi oldu. Sarı-lacivlertli ekipte kaptan Edin Dzeko karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuştu.

İŞTE DZEKO'NUN SÖZLERİ:

Sentetik zeminden ötürü farklı bir maç oldu. Maça yavaş başladık ve bir gol yedik. İlk dakikalarda maça tam giremedik. İkinci yarıya başlarken daha güçlüydük. Maalesef yediğimiz 3 gol var ve bu bizim için fazla. Ancak güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum.

SİNİRLİ OLDUĞUNDA...

Jose Mourinho çok büyük bir karakter. Her şeyden biraz barındırıyor. Mesela eğlenceli birisi olduğunda gerçekten eğlencelidir. Ancak sinirli olduğunda da gerçekten sinirlidir.

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