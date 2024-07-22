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Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren ve Youssef En-Nesyri için geri sayıma geçen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin'i kiralayan sarı-lacivertlilere aynı takımdan başka bir yıldız daha önerildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Sarı-lacivertliler, yılan hikayesine dönen Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona yaklaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Yönetim, Sevilla'nın ardından Faslı golcüyle de her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki golcüye ise yıllık 6 milyon Euro maaş vereceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin ardından bir bombda daha patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Suudi ekibi Al-Ahli'den 8 milyon Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Bu transferden dolayı Suudi temsilcisiyle ikili ilişkileri iyi olan sarı-lacivertlilere bir isim daha önerildi: Roberto Firmino...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Arap yetkililerin, Fenerbahçe yönetimine, "Roberto Firmino'yu almak ister misiniz?" diye sorduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Yönetim ise bu konuda topu teknik direktör Jose Mourinho'ya attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Al-Ahli Teknik Direktörü Mathias Jaissle'nin kadroda düşünmediği Firmino hakkındaki son kararı Portekizli teknik adam verecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Ancak En-Nesyri'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin kadrosunda Edin Dzeko, Cenk Tosun ve Umut Nayir de bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Yönetimden bazı kişiler, talipleri olan 38 yaşındaki Dzeko'yu gönderip, yerine 32 yaşındaki Firmino'yu almanın mantıklı olacağını savunuyor. Kısa süre içinde bu durum netleşecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Suudi basını, Al-Ahli'nin Roberto Firmino'yu F.Bahçe'ye önerdiğini yazarken, sebep olarak oyuncunun yüksek maaşını gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

32 yaşındaki oyuncu geçen sezon İngiliz kulübü Liverpool'dan Al-Ahli'ye transfer olmuş, o dönem ismi Galatasaray'la da anılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Roberto Firmino geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 34 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Brezilyalı yıldız, 9 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek

Firmino'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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