Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren ve Youssef En-Nesyri için geri sayıma geçen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin'i kiralayan sarı-lacivertlilere aynı takımdan başka bir yıldız daha önerildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki golcüye ise yıllık 6 milyon Euro maaş vereceği belirtildi.
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin ardından bir bombda daha patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Suudi ekibi Al-Ahli'den 8 milyon Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.
Bu transferden dolayı Suudi temsilcisiyle ikili ilişkileri iyi olan sarı-lacivertlilere bir isim daha önerildi: Roberto Firmino...
Arap yetkililerin, Fenerbahçe yönetimine, "Roberto Firmino'yu almak ister misiniz?" diye sorduğu ortaya çıktı.
Yönetim ise bu konuda topu teknik direktör Jose Mourinho'ya attı.
Al-Ahli Teknik Direktörü Mathias Jaissle'nin kadroda düşünmediği Firmino hakkındaki son kararı Portekizli teknik adam verecek.
Ancak En-Nesyri'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin kadrosunda Edin Dzeko, Cenk Tosun ve Umut Nayir de bulunuyor.
Yönetimden bazı kişiler, talipleri olan 38 yaşındaki Dzeko'yu gönderip, yerine 32 yaşındaki Firmino'yu almanın mantıklı olacağını savunuyor. Kısa süre içinde bu durum netleşecek.
GALATASARAY DA İSTİYORDU
Suudi basını, Al-Ahli'nin Roberto Firmino'yu F.Bahçe'ye önerdiğini yazarken, sebep olarak oyuncunun yüksek maaşını gösterdi.
32 yaşındaki oyuncu geçen sezon İngiliz kulübü Liverpool'dan Al-Ahli'ye transfer olmuş, o dönem ismi Galatasaray'la da anılmıştı.
Roberto Firmino geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 34 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 9 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Firmino'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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