TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Brezilya basınından, Kanarya'nın transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia geldi. Sarı lacivertlilerin, 19 yaşındaki genç yıldız için 18 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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44. dakikada Edin Dzeko'nun sol taraftan içeriye çıkardığı pasta Fred, penaltı noktası yakınlarından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. 46. dakikada Bright Osayi-Samuel'in sağ kanattan ceza sahasına pasında Edin Dzeko, kale alanında son dokunuşu yaparak topu ağlara yolladı ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
53. dakikada Dzeko'nun ortasında Szymanski, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu (4-0). 67. dakikada orta sahada topu kazanan Mert Hakan Yandaş, orta yuvarlaktan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 5'e çıkardı.
74. dakikada Longman'ın pasında Hall, ceza sahası içinden topu filelerle buluşturarak skoru 5-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe, Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup etti.
Hull City'yi farklı geçerek Lugano maçı öncesi moral kazanan sarı lacivertlilerde flaş bir transfer gelişme yaşandı.
Transfer döneminde Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe için sürpriz bir kanat transferi iddiası daha gündeme geldi.
UOL Esporte'de yer alan habere göre, sarı lacivertli takım, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki Wesley ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin bu transfer için Corinthians ile temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı kaydedildi.
FENERBAHÇE'DEN TEKLİF HAZIRLIĞI!
Fenerbahçe'nin bu transfer için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Corinthians'ın ise genç futbolcusu için beklentisinin 18 milyon Euro'dan daha fazla olduğu kaydedildi.
Brezilya temsilcisinin Wesley için sezon başında 30 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ancak şu anda söz konusu rakamdan daha az bir bedele pazarlıklara açık olduğu iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI...
Corinthians ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wesley'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Wesley, Corinthians ile geçen sezon 38 maçta süre buldu.
Sambacı yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Wesley'nin, kulübüyle olan sözleşmesş 2027 yılında sona erecek.
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