Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Brezilya basınından, Kanarya'nın transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia geldi. Sarı lacivertlilerin, 19 yaşındaki genç yıldız için 18 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 09:12
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

Kanarya son hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'le kozlarını paylaştı ve rakibini 5-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

Mücadelenin ilk 30 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle geçildi. 38. dakikada Ryan Kent'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Edin Dzeko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı ve skoru 1-0 yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

44. dakikada Edin Dzeko'nun sol taraftan içeriye çıkardığı pasta Fred, penaltı noktası yakınlarından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. 46. dakikada Bright Osayi-Samuel'in sağ kanattan ceza sahasına pasında Edin Dzeko, kale alanında son dokunuşu yaparak topu ağlara yolladı ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

53. dakikada Dzeko'nun ortasında Szymanski, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu (4-0). 67. dakikada orta sahada topu kazanan Mert Hakan Yandaş, orta yuvarlaktan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 5'e çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

74. dakikada Longman'ın pasında Hall, ceza sahası içinden topu filelerle buluşturarak skoru 5-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe, Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

Hull City'yi farklı geçerek Lugano maçı öncesi moral kazanan sarı lacivertlilerde flaş bir transfer gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

Transfer döneminde Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe için sürpriz bir kanat transferi iddiası daha gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

UOL Esporte'de yer alan habere göre, sarı lacivertli takım, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki Wesley ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

Fenerbahçe'nin bu transfer için Corinthians ile temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF HAZIRLIĞI!

Fenerbahçe'nin bu transfer için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

Corinthians'ın ise genç futbolcusu için beklentisinin 18 milyon Euro'dan daha fazla olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

Brezilya temsilcisinin Wesley için sezon başında 30 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ancak şu anda söz konusu rakamdan daha az bir bedele pazarlıklara açık olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI...

Corinthians ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wesley'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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