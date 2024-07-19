TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! Bu teklif çok konuşulur

Corinthians'ın ise genç futbolcusu için beklentisinin 18 milyon Euro'dan daha fazla olduğu kaydedildi.

Brezilya temsilcisinin Wesley için sezon başında 30 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ancak şu anda söz konusu rakamdan daha az bir bedele pazarlıklara açık olduğu iddia edildi.