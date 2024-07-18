FENERBAHÇE HABERİ: Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay cevap!
Fenerbahçe'nin, Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sarı lacivertli ekibe imza atmasının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Fransız yıldız, sosyal medyadan Galatasaray taraftarına flaş bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ
Sarı lacivertli ekibin yeni transferi Allan Saint-Maximin'in sağlık kontrolleri kulübün sponsor hastanesinde gerçekleştirildi.
Öncelikle kan tetkikleri yapılan Fransız futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.
Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı lacivertli kulübe imza attıktan sonra çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Fransız futbolcu, flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...
"TELEVİZYONUN SESİNİ AÇARDIM"
"Fenerbahçe'nin maçlarını her izlediğimde taraftarların yarattığı muhteşem atmosferi hissetmek için televizyonun sesini açardım! Şimdi bunu doğrudan sahada yaşayabileceğim"
"MOURINHO İKNA ETTİ"
Bu inanılmaz fırsat, kulübün beni buraya getirme konusundaki inanılmaz kararlılığı ve Fenerbahçe'nin benim için doğru yer olduğuna beni ikna eden "Special One'ın" ilham verici sözleri sayesinde mümkün oldu. Bu güveni onurlandırmak için her şeyimi vermeye hazırım!"
"İÇİMDE YANAN BİR TUTKU VAR"
Fenerbahçeli olduğum için ne kadar mutlu olduğumu ve nasıl bir enerjiyle geldiğimi hayal bile edemezsiniz!"
"İçimde yanan bir tutku var ve sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim. Yaşa Fenerbahçe!"
GALATASARAY TARAFTARINA FLAŞ YANIT
Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu kullanması üzerine 'Doğru logo bu' diyerek 3 yıldızlı Fenerbahçe logosu paylaşan bir Galatasaray taraftarına yanıt veren Maximin, 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını gösterdiği bir görsel paylaştı.
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