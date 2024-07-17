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Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferinin sözleşme detaylarını açıkladı!

Fenerbahçe, Allan Saint Maximin'in kiralık transferi için Al-Ahli ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı lacivertliler ayrıca yıldız oyuncunun kontrat detaylarını da duyurdu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:05 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:19
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Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferinin sözleşme detaylarını açıkladı!

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için Al-Ahli ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan resmi duyuruda, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçe, Al-Ahli'ye kiralama bedeli olarak 8 milyon Euro ödeyecek. Oyuncunun maaşını ise Al-Ahli karşılayacak.

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