TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da golcü çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, o yıldız için kolları sıvadı. İşte detaylar...
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Bu transfer için başka rakiplerin de olması Fenerbahçe'yi başka arayışlara itti.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, En Nesyri transferinin çıkmaza girmesi sonrasında rotayı Everton'ın Portekizli yıldız golcüsü Beto'ya kırdı.
25 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde 2. sırada yer alan Portekizli golcünün menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertliler, transferi bitirebilmek için tüm şartları zorluyor.
2023 yılından beri İngiliz takımının formasını giyen Beto'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız golcü kariyerinde 173 karşılaşmada görev aldı.
53 gol atarken. 8 de asist yaptı. Beto için şimdiye kadar 40 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.
Portekizli golcü, geçtiğimiz yıl Udinese'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer oldu.
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