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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da golcü çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, o yıldız için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!

Fenerbahçe golcü transferi için hummalı bir çalışma içerisinde...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!

Sarı-lacivertliler, forvet transferi için önceliği Sevilla'nın yıldız golcüsü En Nesyri'ye vermişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!

Faslı golcüye 6 milyon Euro yıllık ücret teklif eden Sarı Kanarya beklemeye geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!

Bu transfer için başka rakiplerin de olması Fenerbahçe'yi başka arayışlara itti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, En Nesyri transferinin çıkmaza girmesi sonrasında rotayı Everton'ın Portekizli yıldız golcüsü Beto'ya kırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!

25 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde 2. sırada yer alan Portekizli golcünün menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertliler, transferi bitirebilmek için tüm şartları zorluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!

2023 yılından beri İngiliz takımının formasını giyen Beto'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız golcü kariyerinde 173 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!

53 gol atarken. 8 de asist yaptı. Beto için şimdiye kadar 40 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

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