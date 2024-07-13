Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cenk Tosun sonrası bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor. Allan Saint-Maximin ile anlaşma noktasına gelen sarı-lacivertliler transferde engelle karşılaştı. Suudi Arabistan Federasyonu, yıldız ismin şart koydu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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SUUDİ ARABİSTAN KOMİTESİNDEN TRANSFERE VETO
Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.
Haberde, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmediği, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi
KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI
Sarı-lacivertli yöneticiler ise Allan Saint-Maximin ile kiralık transferi konusunda anlaşma sağlamıştı.
Oyuncu, kulübünün sezon başındaki sağlık kontrollerine de katılım sağlamadı.
4 GOL 10 ASİST
Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı.
Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.
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