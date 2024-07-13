Haberler Fenerbahçe Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cenk Tosun sonrası bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor. Allan Saint-Maximin ile anlaşma noktasına gelen sarı-lacivertliler transferde engelle karşılaştı. Suudi Arabistan Federasyonu, yıldız ismin şart koydu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:21
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Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu

Yeni sezon çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yeni transferler için temaslarına devam ediyor.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin ile her konuda anlaşan ve imza aşamasına gelen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu

SUUDİ ARABİSTAN KOMİTESİNDEN TRANSFERE VETO

Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu

Haberde, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmediği, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu

KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI

Sarı-lacivertli yöneticiler ise Allan Saint-Maximin ile kiralık transferi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu

Oyuncu, kulübünün sezon başındaki sağlık kontrollerine de katılım sağlamadı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu

4 GOL 10 ASİST

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfere şart koyuldu

Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

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