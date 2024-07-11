Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Allan Saint-Maximin transferi için Al-Ahli ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, eski futbolcusunu takıma kazandırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini de savunma hattına yapan Kanarya, geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncuyla 3+1 yıllık mukavele yaptı.
Fenerbahçe, milli futbolcunun transferi için İspanyol ekibine ödenecek 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin 4 yıllık süreçte 7 taksitle ödeneceğini açıkladı.
Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusu arayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu.
Kanarya, Allan Saint-Maximin transferi için kulübü Al-Ahli ile anlaşma sağladı.
1 yıllığına kiralanacak Fransız yıldızın da maaşında indirime gittiği öğrenildi.
Saint-Maximin'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Sevilla forması giyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle daha geldi.
MERİH DEMİRAL SÜRPRİZİ
Transferde yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de Merih Demiral iddiası da göze çarptı.
Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile yollarını ayıracağı konuşulan Merih'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe altyapısında oynayan milli stoperin sarı-lacivertli formayı giymek istediği belirtildi.
Suudi Arabistan basınındaki haberlerde, Al-Ahli ile Fenerbahçe'nin Merih konusunda da görüştüğü iddia edildi.
EURO 2024'te A Milli Takımımızla boy gösteren Merih Demiral, son 16 turunda oynanan Avusturya maçında attığı 2 golle ay-yıldızlıların çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı.
26 yaşındaki stoper, attığı golden sonra yaptığı bozkurt sevinci nedeniyle UEFA tarafından 2 maç men cezası almıştı.
Merih Demiral, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 21 maçta süre aldı.
Milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Merih'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.
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