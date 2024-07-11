Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Allan Saint-Maximin transferi için Al-Ahli ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, eski futbolcusunu takıma kazandırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 09:19
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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek ve kupayı müzesine götürmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde şaha kalktı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen yönetim, ilk olarak sol bek mevkisini güçlendirdi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

İkinci transferini de savunma hattına yapan Kanarya, geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncuyla 3+1 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Fenerbahçe, milli futbolcunun transferi için İspanyol ekibine ödenecek 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin 4 yıllık süreçte 7 taksitle ödeneceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusu arayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Kanarya, Allan Saint-Maximin transferi için kulübü Al-Ahli ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

1 yıllığına kiralanacak Fransız yıldızın da maaşında indirime gittiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Saint-Maximin'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Sevilla forması giyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

MERİH DEMİRAL SÜRPRİZİ

Transferde yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de Merih Demiral iddiası da göze çarptı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile yollarını ayıracağı konuşulan Merih'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Fenerbahçe altyapısında oynayan milli stoperin sarı-lacivertli formayı giymek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Suudi Arabistan basınındaki haberlerde, Al-Ahli ile Fenerbahçe'nin Merih konusunda da görüştüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

EURO 2024'te A Milli Takımımızla boy gösteren Merih Demiral, son 16 turunda oynanan Avusturya maçında attığı 2 golle ay-yıldızlıların çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

26 yaşındaki stoper, attığı golden sonra yaptığı bozkurt sevinci nedeniyle UEFA tarafından 2 maç men cezası almıştı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Merih Demiral, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 21 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Takıma geri dönüyor

Milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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