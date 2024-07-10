Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe, sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı ikinci hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

Merkur Arena'da oynanan karşılaşmaya teknik direktör Jose Mourinho, Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Levent Mercan, Krunic, Fred, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Kent ve Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

Hajduk Split'te ise teknik direktör Gennaro Gattuso ise Lucic, Moufi, Sarlija, Uremkovic, Diallo, Jurak, Capan, Kalik, Dolonga, Pukstas, Livaja ilk 11'ini tercih etti.

İlk yarıda Fenerbahçe, Dzeko ve Krunic ile yakaladığı fırsatları golle sonuçlandıramazken rakibin sert oyunu dikkati çekti ve soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi.

Teknik direktör Mourinho, ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Kaleci Dominik Livakovic yerini İrfan Can Eğribayat'a bırakırken, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Tecrübeli teknik adam, müsabakanın 59. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine Emre Mor, Rade Krunic'in yerine ise Sebastian Szymanski değişikliklerini yaptı.

Fenerbahçe'de 71. dakikada Osayi-Samuel, Fred Rodrigues ve Bartuğ Elmaz oyundan alınırken, yerlerine Yiğit Efe Demir, Miguel Crespo ve Miha Zajc oyuna girdi. 79. dakikada ise Edin Dzeko-Umut Nayir ve Alexander Djiku-Luan Peres değişiklikleri oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 85. dakikada konuk ekip yakaladığı ilk pozisyonu Bruno Durdov ile gole çevirerek sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, üçüncü ve son hazırlık maçını 13 Temmuz Cumartesi günü Fransız temsilcisi Strasbourg ile oynayacak ve maçın ardından İstanbul'a dönecek.